11 İlde Tefecilik Operasyonu: 61 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11 ilde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ'da yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu kapsamda 11 ilde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli yağma' suçlarına yönelik il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 4,5 milyar TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen şüphelilere ait; 23 banka hesabında bulunan 92 milyon TL suç gelirine ve yaklaşık 215 milyon TL değerinde; 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekneye el konuldu.