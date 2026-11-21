Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren projeli çalışma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Silah ticareti' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Bozüyük, Eskişehir ve Adana'da adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 490 tabanca fişeği, 100 av tüfeği kartuşu, çok sayıda senet, para ve dijital materyal ele geçirildi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla, diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.