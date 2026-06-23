11 Yaşındaki Alper, Minibüs Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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11 Yaşındaki Alper, Minibüs Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

11 Yaşındaki Alper, Minibüs Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
23.06.2026 16:38
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Bisikletiyle bakkala giden Alper Yusuf Polat, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, bisikletiyle bakkala giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat (11), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Alper Yusuf Polat'a, bisikletiyle evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bakkala giderken, Fatih Oral'ın kullandığı minibüs çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Fatih Oral, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NAMAZI BABASI KILDIRDI

Alper Yusuf Polat'ın Kahramankazan Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazesine, ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Alper Yusuf Polat'ın cenaze namazını babası Aldulkadir Polat kıldırdı. Namazın ardından Polat'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alper Yusuf Polat'ın akrabası Ömer Alkan, "Sürücü telefonla ilgileniyordu ya da başka bir şey yapıyordu. Gördüğü an frene basmış, vurduktan sonra da duramamış. Önceden görmüş olsa ve sola manevra yapsa bu kaza olmazdı. Cuma karne sevinci yaşayacaktı ama nasip olmadı. Polis ya da asker olmak istiyordu, hep onlara özenirdi" diye konuştu.

Başka bir akrabası Bekir Medet ise "Kazanın en büyük nedenlerinden birisi ıssız bir yer olması ve az kullanıldığı için yolun ihmal edilmesi. Oraya hız kesici ya da uyarı işaretleri konulsaydı böyle kazalar olmazdı. Burada her sene benzer kazalar oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Polat, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Yaşındaki Alper, Minibüs Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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