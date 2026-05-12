11 Yaşındaki Eslem, Dereye Düşerek Kurtarıldı
11 Yaşındaki Eslem, Dereye Düşerek Kurtarıldı

12.05.2026 20:29
Artvin'de 11 yaşındaki Eslem, dereye düşüp 300 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, ayağının kayması sonucu dereye düşerek akıntıya kapılan ve 300 metre sürüklenen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, vatandaşların yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dik duvardan iple inerek yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan çocuk, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Çocuğun suda sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen kurtarma çalışması başlattı. Çevredekiler, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inerek akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaşmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halat yardımıyla bulunduğu sarp bölgeden yola çıkarılan küçük çocuk ve onu kurtaran vatandaş, hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Yenilmez'in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

