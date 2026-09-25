11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olan firari Antalya Alanya'da yakalandı

11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olan firari Antalya Alanya'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya'da 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin teknik takibiyle yakalandı. Çarşı Mahallesi'nde gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A.M'nin (65) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Çarşı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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