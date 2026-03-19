110 Yaşındaki Şemsi Nine'den Sağlıklı Yaşam Tavsiyeleri

19.03.2026 11:24
Şemsi Kılıç, doğal gıdalarla beslenmenin önemini vurgulayarak gençlere sağlıklı yaşam önerdi.

Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşamaları için başta yoğurt olmak üzere hep doğal gıdalarla beslenmelerini ve çalışmalarını önerdi.

Sarız ilçesinin Ayranlı Mahallesi'nde 1916 yılında dünyaya gelen ve henüz 3 yaşında babasını kaybederek yetim kalan Kılıç, küçük yaştan itibaren köy işlerinde çalışmaya başladı.

Temiz havasıyla bilinen yaylada hayvancılıkla uğraşan, odun toplayan, kilim dokuyan, tarla ve bahçe işleri yapan Kılıç, sofrasından yoğurdu hiç eksik etmeyip hep doğal gıdalarla beslenerek yaşamını sürdürdü.

Yaklaşık 20 yıl önce eşini, iki çocuğunu da küçük yaşta kaybeden, 7 çocuk ve 30 torun sahibi Şemsi nine, 3 de torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı.

Kılıç, yaşının ilerlemesi nedeniyle 2017 yılında çok sevdiği köy hayatından koparak Kayseri'deki oğlu Mustafa'nın yanına yerleşti.

Şemsi Kılıç, AA muhabirine, babası öldükten sonra küçük yaştayken annesi ve bir kardeşiyle hayat mücadelesi vermeye başladıklarını söyledi.

Küçük yaşta hep zorluklarla karşılaştığını belirten Kılıç, "Annem büyüttü bizi. Babam öldüğünde kardeşim 1, ben 3 yaşındaymışım. Annem başkalarının işlerini yapardı. Çalıştım, dağda ekin biçtim, odun topladım, hep köyde yaşadım." dedi.

Kılıç, evlendikten sonra da kocasının ailesiyle yaşamaya başladığını ve küçük olan kayınbiraderlerini de büyüttüğünü ifade etti.

"Ömrüm çalışarak geçti"

Çalışmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik. Sağlıklı yaşamak için yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın. Çalışmayana ekmek var mı? Vallahi şu an çalışmak istiyorum. Elim tutsa çalışırım. Ömrüm çalışarak geçti."

Kılıç, 109 yaşına kadar ramazan ayında oruç tuttuğunu ancak bu yıl tutamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

Oğlu Mustafa ve gelini Semiha'nın kendisine çok iyi baktığını anlatan Kılıç, "Yaylamızın havası temiz, suyu soğuk olurdu. Koyunları sağardım, sütü pişirip yoğurt çalardım. Sonra oduna giderdik. İşimiz çoktu, şimdi iş yok ki. 2 kilogram şeker ve çay için namazlık dokurduk. Çay da yoktu. O darlık bizim günümüzde varmış. O günleri özlüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

