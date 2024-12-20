112 Acil Sağlık Hizmetleri için Vaka Elemesi Önerisi - Son Dakika
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112 Acil Sağlık Hizmetleri için Vaka Elemesi Önerisi

112 Acil Sağlık Hizmetleri için Vaka Elemesi Önerisi

Sağlık-Sen, 112 çalışanlarının yükünü hafifletmek için vaka eleme sisteminin uygulanmasını önerdi.

20.12.2024 14:38
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(ANKARA) - Sağlık-Sen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı Sonuç Raporu'nu yayınladı. Raporda, "112 çalışanlarının yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemeli. Aksi takdirde kalp krizine, trafik kazasına gidecek ambulans bulamama sorunu ile karşılaşılacak" denildi.

Sağlık-Sen, 112'de görev yapan çalışanların yaşadığı sorunların tüm boyutlarıyla ele alındığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı Sonuç Raporu'nu yayımladı.

"112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalıdır"

Her gelen çağrıya ambulans çıkışının yapılmaması gerektiğine vurgu yapılan raporda, "112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalıdır. 112 çalışanlarının yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemelidir. Aksi takdirde kalp krizine, trafik kazasına gidecek ambulans bulamama sorunu ile karşılaşılacak" denildi.

112 çalışanlarının risk, nitelik ve zorluk bakımından 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerine eşdeğer iş yaptıkları halde hak ettikleri ek ödemeyi alamadıklarına dikkat çekilen raporda, teşvik ek ödemeleriyle yemek ücretlerinin ekonomik şartlara göre artırılması gerektiği ifade edildi.

Ambulans şoförlüğü görevinde bulunan ATT, paramedik ve sağlık memuruna verilen sürücü farkının artırılması da istenilen raporda, ayrıca ambulansların kasko/sigorta işlemlerine araçların değer kaybının da dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Yoğun bölge ve istasyonlarda istihdam sağlanmalıdır"

Raporda yer alan diğer bazı talepler ise şöyle sıralandı:

"112 acil sağlık hizmetlerindeki mevzuatın uygulamaya yönelik eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden düzenlenmeli, günün şartlarına ve çalışma koşullarına uygun şekilde güncellenmelidir. Gerek komuta merkezi gerekse istasyonların iş yükünün azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, yoğun bölge ve istasyonlarda istihdam sağlanmalıdır. Gerekli yerlerde ise ek istasyonlar kurulmalıdır. Hem komuta merkezi hem de istasyonlardaki fiziki şartlar düzeltilmeli, kullanılan ekipmanlar iş sağlığı ve güvenliğine uygun hale getirilmelidir.

112 çalışanlarının kıyafetleri mevsime, bölgeye ve bedene uygun şekilde uyarlanmalıdır. 112 acil sağlık çalışanlarına kontrol merkezi ve istasyon ayrımı yapılmaksızın yıpranma payı verilmelidir. 112 çalışanlarının beklentilerine uygun olarak gösterge rakamlarının artırılması sağlanmalı ve nöbet ücretleri artırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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