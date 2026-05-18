118 Zanlıya Gözaltı Kararı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 118 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp, bakanlık antetli sahte evraklar düzenleyerek gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları belirlendi.

Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak, organize şekilde hareket ettikleri, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat temin ettikleri ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 23 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince devam ediliyor.