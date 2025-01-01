12 Eylül Darbesi'nin İzlerini Taşıyan Yavuz Selim Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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12 Eylül darbesinde 78 gün işkence gören Yavuz Selim Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 12 Eylül darbesinde işkence gören Yavuz Selim Aktaş kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi hastaneden alınarak Hoşkadem Camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak Kozan Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine Aktaş'ın ailesi, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve çok sayıda seveni kaldı. Mezarlıkta Aktaş'a ikinci kez cenaze namazı kılındı. Aktaş'ın eşi Yasemin Aktaş ve kızı Nurhan Aktaş Güven, tabuta sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Eşi Yasemin Aktaş, tabuta sarılarak, "Seni bayrağıma sardılar canım, kendi bayrağına sardılar. Sen milletim dedin, vatanım dedin. Vatan için yoğun bakıma giderken bile marş söyledin" ifadelerini kullandı.

Aktaş, son röportajında 12 Eylül Askeri darbesinde 78 gün işkence gördüğünü ve o günlere dair yaşadıklarını anlatmıştı.