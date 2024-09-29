12 Kaçak Göçmen Yakalandı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahısların 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD– YPG terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD–YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadesine yer verildi.