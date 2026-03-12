12 Mart: Demokrasi Mücadelesine Saygı - Son Dakika
12 Mart: Demokrasi Mücadelesine Saygı

12.03.2026 15:49
Gültekin Uysal, 12 Mart muhtırasının 55. yılı için adalet ve hürriyet vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Aziz milletimizi hürriyetleri ile buluşturup refaha ulaştırma gayretinin ikinci kez örgütlü bir saldırıya maruz kaldığı gün. Milletimizin rızasını imal edemeyenlerin, imha etmeye teşebbüs ettiği bir gün daha 12 Mart. Başta darbecilerin türlü zulmüne maruz kalan Başbakanımız Merhum Süleyman Demirel'i, hükümet üyelerinden rahmete erenleri saygıyla anıyor, hukuku katledenleri, Milletimize had bildirmek isteyenleri bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından 12 Mart 1971 muhtırasının 55. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Uysal,  ifadelere yer verdi:

"27 Mayıs'ta Türk Milletine kendince had bildiren, 'nasıl olur da demokrasi istersin' diyerek haklarını, hürriyetlerini gasp eden, yetinmeyip bir de Türk Milletinin refahını, zenginliğini istemenin bedelini seçilmiş başbakanı ve bakanları katleden eşkıyaların yeniden sahneye çıktığı günün yıldönümü bugün."

Aziz Milletimizi hürriyetleri ile buluşturup refaha ulaştırma gayretinin ikinci kez örgütlü bir saldırıya maruz kaldığı gün. Milletimizin rızasını imal edemeyenlerin, imha etmeye teşebbüs ettiği bir gün daha 12 Mart. 27 Mayıs'ta idamlara, turuklamalara, işkencelere rağmen Türk Milletini amaç ve hedeflerinden vazgeçiremeyen hainlerin 1965'te Adalet Partisi ile devam eden demokratikleşmeye ve kalkınma hamlelerine öfkesinin bir neticesiydi 12 Mart. Bu defa da Adalet Partisi ve Başbakanımız Süleyman Demirel'i hedef alarak amaçlarına ulaşmak istemişlerdi.

Öfkelerinin temel sebebi 27 Mayıs'a rağmen Milletimizin hürriyet ve adalet özleminin önünü kesememeleri, demokratikleşme kararlılığını engelleyememeleridir. Baskı ile, idamlar, zindanlar ile Milletin iradesini etkileyebileceğini, korku ile hakim olabileceğini, kendi keyfiyetini Milletimize dayatabileceğini zanneden hiç kimsenin başarıya ulaşamayacağı 27 Mayıs sonrası olduğu gibi, 12 Mart'tan sonra da kanıtlanmıştır. Vesilesiyle başta darbecilerin türlü zulmüne maruz kalan Başbakanımız Merhum Süleyman Demirel'i, hükümet üyelerinden rahmete erenleri saygıyla anıyor, hukuku katledenleri, Milletimize had bildirmek isteyenleri bir kez daha lanetliyorum."

Kaynak: ANKA

