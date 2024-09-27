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12 Metreden Atlarken Yaralandı

12 Metreden Atlarken Yaralandı

Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi, polisten kaçarken 12 metre yükseklikten atladı ve yaralandı.

27.09.2024 10:18
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Polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi, yaralandı

DİYARBAKIR'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı. Tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı. Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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