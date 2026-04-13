12. Yargı Paketi ile Boşanma Süreçleri Hızlanacak

13.04.2026 12:13
Gündemdeki 12. Yargı Paketi ile boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' ve 'aile arabuluculuğu' sistemleri getiriliyor. Bu sistemler, boşanma süreçlerini hızlandırmayı ve tarafların yıpranmasını azaltmayı hedefliyor.

Gündemdeki 12. Yargı Paketi kapsamında, boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' ve 'aile arabuluculuğu' sistemlerinin uygulanması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle, taraflar boşanma konusunda anlaştığında süreç hızla sonuçlanacak, maddi ve hukuki anlaşmazlıklar ise ayrı bir aşamada değerlendirilecek. Paketin 2026 ilkbaharında TBMM'ye sunulması ve boşanma davalarının uzun sürmesini önlemesi hedefleniyor.

Birinci aşamada mahkeme, boşanma ve acil durumlara hükmederken, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi mali uyuşmazlıklar ikinci aşamada ele alınacak. Çekişmeli davalarda aile arabuluculuğu devreye girecek ve uzlaşılan konular hızla kesinleşecek. Bu reform, usul ekonomisi sağlamayı, mahkeme yükünü hafifletmeyi ve tarafların psikolojik ve ekonomik yıpranmasını azaltmayı amaçlıyor.

Avukat Yasin Ulu, paketin yargılama sürelerini kısaltacağını belirterek, anlaşmalı boşanmaların tek celsede sonuçlanabileceğini, ancak boşanma sonuçlarında anlaşmazlık olması durumunda yeni sistemin devreye gireceğini vurguladı. Ulu, düzenlemenin vatandaşlara yeni bir hayat kurma imkanı sağlayacağını, ancak dava dilekçelerinin dikkatli hazırlanması gerektiğini, aksi takdirde ret kararıyla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

