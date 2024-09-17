12 Yaşındaki Çocuğun Cinayeti: Duruşma Devam Ediyor

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Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andiç'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Umut Göçken (21), Samsun Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, öldürülen çocuğun ailesiyle taraf avukatları da bulundu.

Gökçen, savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlçede geçen yıl 23 Ekim'de ortaokul öğrencisi Dursun Efe Andiç (12), bisiklet sürmek için evden ayrıldıktan sonra eve dönmemesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuş, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Göçken tutuklanmıştı.

Göçken, emniyetteki ifadesinde Andiç'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Davanın iddianamesinde, sanık Gökçen'in "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.