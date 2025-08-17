12 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

12 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası

12 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası
17.08.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan M.K.E. darbedilerek hastaneye sevk edildi.

ANKARA'da dün 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilen M.K.E., hastanedeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevkine karar verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K.E., halası A.S.'nin yanında kalan kız çocuğunu, marketten eve giderken takip etti. Şüpheli, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkıştı. Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K.E. de peşinden koştu. Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K.E., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı. Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalleli, şüpheliye tepki gösterdi. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan M.K.E., takip eden mahalle sakinleri tarafından parkta yakalanıp, darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi M.K.E.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI GEREKÇESİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K.E. ile ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, taciz şüphelisinin ruh ve akıl hastalıkları hastanesine sevkine karar verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk’un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Erdoğan, “Kabusa gidiyoruz“ uyarısında haklı çıktı Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde Erdoğan, "Kabusa gidiyoruz" uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 21:29:44. #7.11#
SON DAKİKA: 12 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.