12 Yıl Aranan Hükümlü Çerkezköy\'de Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yıldır 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki A.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlünün 12 yıldır arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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