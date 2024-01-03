 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
12 Yıldır Apronda Bekleyen Arızalı Gürcistan Uçağı Parçalanarak Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

12 Yıldır Apronda Bekleyen Arızalı Gürcistan Uçağı Parçalanarak Taşındı

Erzurum'da 12 yıl boyunca apronda bekleyen ve kaza sonucu hasar gören Gürcistan uçağı, parçalara ayrılarak havalimanı dışındaki bir arsaya taşındı. Uçak, Erzurumlu bir iş insanı tarafından satın alınarak kafe veya restoran olarak kullanılması planlanıyor.

12 Yıldır Apronda Bekleyen Arızalı Gürcistan Uçağı Parçalanarak Taşındı
03.01.2024 - 20:35,
Abone Ol

12 yıldır apronda bekleyen arızalı Gürcistan uçağı parçalanarak taşındı

ERZURUM - Erzurum'da arızalı Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı. Uçak kent merkezinde cafe ya da restoranda dönüştürülecek.

2011 yılında Van'da meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ve apronda geçirdiği kaza nedeniyle kokpiti hasar gören, bu yüzden yıllardır Erzurum'da beklemek zorunda kalan uçak, parçalara ayrılarak havalimanı dışındaki boş bir arsaya çekildi. Kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekilen uçak tam 12 yıldır Erzurum Havaalanından akıbetini bekliyordu. Ancak bu olmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Erzurum Havaalanı'nda bulunan ve hurdaya ayrılan uçak, ihaleyle satıldı.

Erzurumlu iş insanı Tayfun Alagaş'ın, 1,8 milyon liraya aldığı uçağı şehir merkezinde kafe ya da restoran olarak kullanmayı planlıyor. Ancak yer ile alakalı henüz net bir durum yok. Cafe veya restorana dönüştürmek amacıyla satın alınan uçak Erzurum Havalimanı'nın dış tarafında, Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki açık alana çıkarmak için 5 ayrı parçaya böldürdü. Kanat ve kuyruğu sökülen uçak, TIR'la havalimanı dışına çıkarıldı. 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle Gürcistan'dan da havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşalttıktan sonra parka çekilirken apronda ki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gürcistan, Erzurum, Deprem, Ulaşım, Havacılık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Yıldır Apronda Bekleyen Arızalı Gürcistan Uçağı Parçalanarak Taşındı - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:54:47. #1.11#
SON DAKİKA: 12 Yıldır Apronda Bekleyen Arızalı Gürcistan Uçağı Parçalanarak Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement