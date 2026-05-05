125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Gezer'in cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.
HABER KAMERA: ARTVİN,
Son Dakika › Güncel › 125 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?