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127 Emniyet Müdürü Rütbesi Yükseltildi - Son Dakika
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127 Emniyet Müdürü Rütbesi Yükseltildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapan 127 personelin 1'inci sınıf emniyet müdürü rütbesine atandığı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, atanan personeli tebrik ederek başarılar diledi.

127 Emniyet Müdürü Rütbesi Yükseltildi
16.01.2024 - 02:48,
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EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, 2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapan 127 personelin 1'inci sınıf emniyet müdürü rütbesine atandığını duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama açıklaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yeni atanan personeli tebrik edip, başarılar dilerken, "2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelimiz 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile polis müfettişi olarak atanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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