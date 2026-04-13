13. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Stratejik Dönüşüm ve Kadın Liderlik Vurgusu - Son Dakika
13. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Stratejik Dönüşüm ve Kadın Liderlik Vurgusu

13.04.2026 12:11
TÜSAYDER tarafından düzenlenen 13. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi, 'Satın almanın yeni çağı' temasıyla 400'ü aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti. Zirvede kadın liderliğin önemi, yapay zeka ile dönüşüm ve Türkiye'nin tüketim alışkanlıkları ele alındı.

TÜSAYDER tarafından düzenlenen 13. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi, 400'ü aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti. 'Satın almanın yeni çağı' temasıyla düzenlenen zirvede, küresel belirsizlikler karşısında satın alma fonksiyonunun stratejik bir güç merkezine dönüştüğü vurgulandı. Zirvede ayrıca kadın liderliğin yükselişi, yapay zeka destekli dönüşüm ve Türkiye'nin 'az tasarruf, çok tüketim' gerçeği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

TÜSAYDER Yönetim Kurulu Eş Başkanı Dr. Mehmet Sarıdoğan, açılış konuşmasında satın almanın artık şirketlerin merkezinde olduğunu belirterek, yeni çağın satın almasının daha çevik, teknolojik ve stratejik olması gerektiğini ifade etti. Sarıdoğan, yapay zekanın şirketlerin verimliliğini yüzde 20 oranında artırdığını ve karlılığa olumlu etkilerini vurguladı.

Dr. Sevgi Yılmaz ise satın almanın sürdürülebilirliğin kalbi olduğunu belirterek, kadın liderlerin kriz dönemlerindeki önemine dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye'nin kadın liderlik konusunda 35 ülke arasında 6. sırada yer aldığını ve bu alanda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ekonomist Mert Başaran, zirvede Türkiye'nin az tasarruf yapan ve çok tüketen bir toplum olduğunu belirterek, finansal okuryazarlığın eğitim sisteminde öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Başaran, küresel krizin Türkiye için fırsata dönüşebileceğini, coğrafi konumunun avantajıyla üretim pastasından daha fazla pay alabileceğini ifade etti.

Zirvede kadın liderler oturumunda, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu kadın istihdamının artırılması gerektiğini, SEDEFED Başkanı Emine Erdem ise kadın liderliğin artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. UTİKAD Geçmiş Dönem Başkanı Ayşem Ulusoy, tedarik zincirinin merkezinde insanın yer aldığını vurgularken, Alışan Lojistik CEO'su Damla Alışan lojistiğin kadınlar için uygun bir alan olduğunu söyledi.

Zirvede ayrıca otonom satın alma ve yapay zeka devrimi ele alındı, Mindzie CEO'su James Henderson yapay zeka ile otonom satın almanın örneklerini sundu. Ali Ülker ise etik temelli karar mekanizmaları ve dijital dönüşümün önemini vurguladı. TÜSAYDER, zirve kapsamında Kategori Risk Skoru ve Tedarik Süresi Oynaklığı veri setlerini tanıtarak, şirketlere proaktif önlem alma imkanı sağlayacak stratejik bir rehber sundu.

Son Dakika Güncel 13. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Stratejik Dönüşüm ve Kadın Liderlik Vurgusu - Son Dakika

Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
SON DAKİKA: 13. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Stratejik Dönüşüm ve Kadın Liderlik Vurgusu - Son Dakika
