13 Suçlu Yakalandı ve İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini sürdüklerini belirterek, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö., S.Ç., İ.K., D.T., İ.Ç., A.Ş., İ.K., Ö.B., M.Y., Ş.A., Ö.G., B.Ş., A.G. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" dedi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin saklandıkları ülkelerin tek tek belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, yakalanan kişilerin hangi suçlardan arandığına ilişkin, şunları kaydetti:

"'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö., 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ç, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit ve mala zarar verme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K., 'Kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret ve ruhsatsız silah' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.T., 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.Ç., 'Çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ş., 'Yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K., 'Silahla yağma, tehdit, hakaret, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.B. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı. 'Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y., 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.A., 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıslar Almanya'da, ' Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ş. isimli şahıs Yunanistan'da, 'Kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Sırbistan'da, 'Özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs KKTC'de yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."