Mersin\'de 13 yaşındaki öğrenci ilk resim sergisini açtı

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi Ceren Deniz Çağmel, ilk kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
İlçedeki Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çağmel (13), ilk kişisel resim sergisini öğrenim gördüğü okulda düzenlenen programla açtı.
Çağmel, resimlerini inceleyen davetlilere, eserlerinin ortaya çıkış hikayesini anlattı.
Serginin açılışına Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan da katıldı.
