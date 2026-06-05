13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikleti kullanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
C.Ü. yönetimindeki 46 AEZ 056 plakalı otomobil, Karacasu Karaziyaret Mahallesi Aslanbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan U.Y'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan U.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan U.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü C.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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