136. Kanton Fuarı Guangzhou'da Başladı

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GUANGZHOU, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 136. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 23 Ekim 2024.

Kanton Fuarı olarak da bilinen 136. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ikinci etabı Çarşamba günü Guangzhou'da başladı. Fuarda ev eşyaları, hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri, yapı malzemeleri ve mobilya gibi ürünler sergileniyor. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)