14 İl'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 İl'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu

14 İl\'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu
05.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, 14 ilde düzenlediği operasyonda 149 şüpheliyi gözaltına alıp 1 milyar TL'lik mal varlığına el koydu.

ŞANLIURFA merkezli 14 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 149 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, değeri 1 milyar TL'yi aşan mal varlıklarına da el konuldu.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye sınırındaki Akçakale ve Harran ilçeleri başta olmak üzere 14 ilde, telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdığı ve elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları tespit edildi.

Çalışmaların ardından, 213 ekip ve 1220 personelin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 149 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital izler ve mali hareketler detaylı şekilde incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait olduğu üzerinde durulan 237 araç ve 93 taşınmazın da olduğu değeri 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda nakit ve döviz, dijital materyaller, ziynet eşyaları ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 İl'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:13:28. #7.12#
SON DAKİKA: 14 İl'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.