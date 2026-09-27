14 kişinin öldüğü Alya Uçar Apartmanı davasında iki isim için suç duyurusu kararı verildi - Son Dakika
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14 kişinin öldüğü Alya Uçar Apartmanı davasında iki isim için suç duyurusu kararı verildi

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14 kişinin öldüğü Alya Uçar Apartmanı davasında iki isim için suç duyurusu kararı verildi
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin öldüğü Alya Uçar Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporunda sorumlulukları tespit edilen dava dışı iki kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi. Duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Alya Uçar Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporunda sorumlulukları tespit edilen dava dışı iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan Alya Uçar Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 2'si bebek, 1'i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Müteahhit Hikmet Günsay, şantiye şefi Adem Sabırlı, statik proje müellifi Ayhan Girişken, uygulama denetçisi Ali Şahin, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ve zemin etüt proje müellifi Salih Zorsu hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, dosyaya geçen günlerde giren bilirkişi raporunda, müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim şirketi yetkilisi ile proje ve uygulama denetçilerinin binanın yıkılmasından sorumlu olduğu belirtildi. Raporda, dava dışı yapı denetim kuruluşu yetkilisi Mustafa Akıncı ve uygulama denetçisi Raşit Akyurt da sorumlular arasında yer aldı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de görülen 6. celseye depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

DAVA DIŞI İKİ İSİM İÇİN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Depremde 11 yaşındaki oğlunu kaybeden Alev Demirok, bilirkişi raporunun sanıkları sorumlu tuttuğunu belirterek, dosyanın karara çıkarılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Veysel Görücü, bilirkişi raporunda sanıkların kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, dava dışı Raşit Akyurt ve Mustafa Akıncı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, adli kontrol uygulanan sanıklar hakkındaki tedbirlerin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

MULTİDİSİPLİNER BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEĞİ

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun hükme esas alınmamasını, bilirkişilerin duruşmada dinlenmesini ve Yargıtay kararları doğrultusunda yeni bir multidisipliner heyetten rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda sorumlulukları tespit edilen Mustafa Akıncı ve Raşit Akyurt hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yeni bilirkişi raporu taleplerinin eksik hususlar giderildikten sonra değerlendirilmesine ve bilirkişilerin duruşmada dinlenmesi talebinin reddine karar verdi. Duruşma, 17 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: ANKA
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