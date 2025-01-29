14 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.