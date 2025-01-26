14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'nun 14'üncüsü bugün gerçekleştirildi. 1500 sporcunun kayıt yaptırdığı 10 kilometrelik koşuda, genel klasmanda kadınlarda Tuğba Yenigün, erkeklerde ise Ramazan Özdemir birinci oldu. Koşu öncesinde kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Aydınlanmanın öncüsü, ülkenin ışığı, toplumun vicdanı Uğur Mumcu'yu anmaya, anlamaya ve onun uğurunda koşmaya devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle, karanlığa karşı aydınlanma için koşmaya ve mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından Uğur Mumcu anısına düzenlenen 'Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'nun 14'üncüsü bugün gerçekleştirildi. 10 kilometrelik koşu için Türkiye'nin 4 bir yanından 1500 lisanslı ve amatör sporcu kayıt yaptırdı. Saat 10.30'da Kartal Meydanı'ndan başlayan koşuya, kayıt yaptıran koşucuların yanı sıra çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Kartal Belediyesi'nin, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team KronosKoşuya iş birliğiyle gerçekleştirdiği koşuda genel klasmanda, kadınlarda birinciliği Tuğba Yenigün kazanırken, Gamze Altuntaş ikinci, Ezgi Kaya üçüncü oldu. Erkeklerde ise; birincilik Ramazan Özdemir'in olurken koşuyu, Fetene Alemu Regasa ikinci, Gürkan Çekiç üçüncü sırada tamamladı.

Başkan Yüksel: Sporun birleştirici gücüyle, karanlığa karşı aydınlanma için mücadele etmeye devam edeceğiz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, koşu öncesinde kısa bir konuşma yaptı. Yüksel, şunları söyledi:

"Aydınlanmanın öncüsü, ülkenin ışığı, toplumun vicdanı Uğur Mumcu'yu anmaya, anlamaya ve onun uğurunda koşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda, adaleti aramaya, vicdanı aramaya devam etmek için hep birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle, karanlığa karşı aydınlanma için koşmaya ve mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz."