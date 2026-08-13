14 Yaşında Konservatuvarı Kazandı - Son Dakika
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14 Yaşında Konservatuvarı Kazandı

14 Yaşında Konservatuvarı Kazandı
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Hamit Erdem Özpolat, 6 yaşında başladığı piyano eğitimiyle uluslararası başarılar elde etti.

Gaziantep'te 6 yaşında başladığı piyano eğitiminde ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden 14 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Müzik ve Sahne Sanatları Lisesini kazandı.

Ailesinin "canı sıkılmasın" düşüncesiyle 6 yaşında piyano kursuna gönderdiği Özpolat, yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü eğitiminde çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmaya katılarak dereceler elde etti.

Piyanoyu hayatının önemli parçası haline getiren Özpolat, bir yandan yarışmalara hazırlanırken diğer yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ve konservatuvarın yetenek sınavına hazırlandı.

LGS'de yüzde 1'lik başarı dilimine giren Özpolat, müzik alanındaki eğitimini profesyonel düzeyde sürdürmek amacıyla tercihini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinden yana kullandı.

Özpolat, akademik başarısını müzik alanındaki yeteneğiyle birleştirerek uluslararası alanda tanınan bir konser piyanisti olmayı ve ailesini gururlandırmayı hedefliyor.

Dünya çapında piyanist olmak istiyor

Hamit Erdem Özpolat, AA muhabirine, hedefinin uluslararası sahnelerde yer alan bir konser piyanisti olmak olduğunu söyledi.

Sanat ve akademik eğitimini birlikte yürütmek için yoğun şekilde çalıştığını belirten Özpolat, "Sıkı bir şekilde çalıştım. Elimden geleni yaptım ve dereceler aldım. Dünya çapında bir konser piyanisti olmayı hedefliyorum. İstanbul'da konservatuvar eğitimi alarak ve iyi eğitmenlerle çalışarak gelişimimi sürdürmek istiyorum." dedi.

Özpolat, küçük yaşlardan itibaren çok sayıda yarışmaya katıldığını ve önemli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Ankara Piyano Competition'da kazandığı birinciliğin ödülü olarak Viyana'daki Mozart Haus'ta konser verdiğini ifade eden Özpolat, "Sunart İstanbul Piyano Yarışması'nda birincilik aldım. Yine Türkiye'nin önemli yarışmalarından Pera Piyano Yarışması'nda birincilik aldım." diye konuştu.

Özpolat, İstanbul'da düzenlenen festival ve yarışmaların kendisini geliştirmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Konservatuvarın yetenek sınavlarına yaklaşık 450 kişinin katıldığını aktaran Özpolat, şunları kaydetti:

"5 ve 9. sınıflar olarak ayrıldı. 9. sınıflarda tüm enstrümanlar dahil 450 kişi arasından 3 öğrenci kabul edildi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çalışmamın karşılığını almış gibi hissettim. Kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum."

Piyano öğretmeni Renata Popovych Çavdar ise öğrencisinin elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bir yanım ağlıyor, bir yanım da mutlu oluyor. Çünkü 8 yıl içerisinde onunla çok büyük anılarımız oldu. Böyle bir çocuğu yetiştirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anne Kübra Özpolat da oğlunun akademik ve sanat eğitimini bir arada başarıyla yürütmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, ailesi olarak doğru adımları atması için her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Hamit Erdem, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yaşında Konservatuvarı Kazandı - Son Dakika

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