14 Yaşındaki Arda'nın Ölümü: Patron Kusurlu Bulundu

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(ANKARA)-MESEM kapsamında çalıştığı iş yerinde 15 Ocak 2024'te iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul'un ölümüyle ilgili davada patron asli kusurlu sayıldı. Soruşturma bir yıl sonra tamamlanırken, davayı ANKA'ya değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Duruşma 17 Haziran'da. Elbette Arda'nın ailesini yalnız bırakmayacağız. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız! Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler diye…" ifadesini kullandı.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştığı iş yerinde 15 Ocak 2024'te iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul'un ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması Bakırköy 53. İş Mahkemesi'nde görüldü. Tonbul'un ölümünden bir yıl sonra tamamlanan soruşturmada yer alan bilirkişi raporuna göre, patron asli kusurlu sayıldı. Ancak bu rapordan sonra mahkeme yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi.

Davanın takipçisi olduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazkıaka, ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Çocuk işçiliğini meşrulaştırmak için MESEM'leri kurdular" diyerek tepki gösterdi. Nazlıaka şöyle dedi:

"Çocuk işçiliğini meşrulaştırmak için MESEM'leri kurdular"

AKP, 2025 yılını AİLE YILI ilan etti ama aileler can çekişiyor. Okulda eğitim görmesi, akranlarıyla oyun oynaması, kahkahaları sokaklarda çınlaması gereken çocuklar, yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor. Küçücük bedenler iş makinalarının altında kalıyor. AKP'li yıllarda en az 978 çocuk, çalışırken hayatını kaybetti. Yetmedi: Çocuk işçiliğini meşrulaştırmak için MESEM'leri kurdular. Daha fazla kar hırsıyla gözü dönmüş patronlara, "eti senin, kemiği benim" dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını sağlaması gereken Bakanlık, MESEM'ler kanalıyla çocuk emeği sömürüsüne "kurumsal" bir kılıf uydurdu.

Bu güzel ülkenin geleceği olan çocuklar, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan patronlara teslim edildi. Bu çocuklardan birisi de Arda idi. 16 dakika boyunca makineye sıkıştığını kimsenin görmediği Arda, henüz 14 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Patron, Arda hayata tutunmaya çalışırken hastaneye bile gitme gereğini duymadı. Arda'nın babasıyla pazarlık etmeye çalıştı. Bu cinayetin üzerinden koskoca bir yıl geçti, soruşturma ancak tamamlandı.

"Arda'nın ailesini yalnız bırakmayacağız"

Bilirkişi raporuna göre işveren asli, işçi tali kusurlu sayıldı. Neredeyse küçücük çocuğu, öldüğü için suçluyorlar! Neyseki mahkeme yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Bir sonraki duruşma 17 Haziran'da. Elbette Arda'nın ailesini yalnız bırakmayacağız. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız! Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler diye…Çocukların ölüm çığlığı değil kahkahası havada asılı kalsın diye…Tüm çocuklar güven içinde yaşayabilsin diye… Maaş aldığı patronunu denetleyen iş güvenliği sisteminize de, çocukları köle gibi gören zihniyetinize de lanet olsun!"