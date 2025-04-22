Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti - Son Dakika
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Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ, ailesine video gönderdi. Çiçekdağ videoda, 28 yaşındaki şahıs ile kendi isteğiyle kaçtığını açıkladı. Çiçekdağ, "Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim. Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti." dedi.

22.04.2025 16:49
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, servisle okula gidip geri dönmeyen Gülçiçek Çiçekdağ (14) 16'ncı günde başkası aracılığıyla ailesine gönderdiği videoda, M.Y. (28) ile kendi isteğiyle kaçtığını ifade etti. Amcası Ali Çiçekdağ da yeğeninin 14 yaşında olduğunu ve şikayetçi olduklarını söyledi.

14 YAŞINDAKİ GÜLÇİÇEK, GÜNLERDİR KAYIP

Çermik ilçesi kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası'ndaki evinden 7 Nisan'da servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Çiçekdağ, dönmedi. Aile kendi imkanlarıyla Gülçiçek'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Gülçiçek'in bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarının M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

AİLESİNE VİDEO GÖNDERDİ: KENDİ İSTEĞİMLE KAÇTIM

16 gündür haber alınamayan Gülçiçek Çiçekdağ, başkası aracıyla ailesine video gönderip, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Çiçekdağ videoda şunları söyledi: "Ben Gülçiçek. Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim.

"BEN KAÇMASAYDIM AMCAM BENİ OĞLUNA İSTEYECEKTİ"

Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları."

"BİZ KIZIMIZI İSTİYORUZ"

Gülçiçek'in amcası Ali Çiçekdağ ise yeğenini kaçıranlardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, "İlk günden beri Ş.Y. yerlerini biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ben ondan da davacıyım. Biz kızımızı istiyoruz. 28 yaşındaki M.Y. kızımızı okuldan kaçırmış. Bir de hiç utanmadan diyor ki ben çocuğumdan endişeliyim. Sen nerede endişelisin, sen neyinden endişelisin? Biz davacıyız. Ondan da Ş.Y.'den de davacıyız. Biz kızımızı istiyoruz. Bizim kızımız daha 14 yaşında. Kızımız daha öğrenci. Gelip okulun kapısında bizim kızımızı kaçırıyor. Yani hiç yalan da konuşmasınlar" diye konuştu.

Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Çermik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferudun ozmen:
    İyi de ben kaçmasaydım amcam oğluna isteyecekti zaten deyip daha çocuk yaşta 28 yaşında biriyle flört edip kaçmakta çok değişik bir şey. Daha çocuk yaşta koca derdine düşmüş gibi acelen ne çocukluğunu yaşasaydın önce. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durum olmuş hayatını mahvettin. 3 1 Yanıtla
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