14 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı, Babasına Ceza Kesildi - Son Dakika
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14 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı, Babasına Ceza Kesildi

14 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı, Babasına Ceza Kesildi
09.07.2026 01:26
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Erzurum'da 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı, babasına 247 bin TL ceza uygulandı.

ERZURUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü R.E.Y. (14), kavşakta dönüş yapan otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan çocuk sürücünün babasına 247 bin 179 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan sivil trafik ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan plakasız motosikleti fark etti. Polis ekipleri, sürücünün yaşının küçük olduğunu belirleyince megafonla 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ikazlara uymayan çocuk sürücü, arkasında bulunan arkadaşıyla birlikte Erzurum Şehir Hastanesi istikametine doğru kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta da durmayan R.E.Y., Hacı Selim Efendi Camisi önündeki kavşakta dönüş yapan Serkan K. yönetimindeki 61 KB 719 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü R.E.Y. yaralanırken, yolcu konumundaki M.A.Ş. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.E.Y., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan M.A.Ş. de kısa sürede yakalanarak, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇOCUK SÜRÜCÜNÜN BABASINA CEZA YAĞDI

Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olması nedeniyle babası C.Y.'ye; 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin TL, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL, tescili zorunlu aracı tescilsiz kullanmaktan ise 2 bin 179 TL olmak üzere toplam 247 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen R.E.Y.'nin, kısa süre önce 35 bin TL karşılığında satın aldığı motosiklet de tescil kaydı bulunmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı, Babasına Ceza Kesildi - Son Dakika

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