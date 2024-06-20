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14 yıllık felçli Memet dede, otomatik hasta yatağına kavuştu

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden ve 14 yıldır yatalak olan Memet Şener isimli vatandaş hasta yatağına kavuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde yaşayan Memet Şener (76), 14 yıldır yatalak olarak yaşam mücadelesi veriyor. Yıllardır yatalak olduğu için sırtı yara bere içinde olan Şener, son çare olarak Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine çağrıda bulunarak, kendisinden otomatik hasta yatağı istedi. Şener'in çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, kısa süre içinde aldıkları otomatik hasta yatağını kendisine teslim etti.

Otomatik hasta yatağına kavuşan Memet Şener, kendisine çiftte bayram yaşattığı için dernek yetkililerine teşekkür etti.

Dernek çalışanı Osman Adsaz ise Memet Şener'e hasta yatağını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.