147 metrelik Bilbao Trader Kuruçeşme önlerinde sürüklendi, Kıyı Emniyeti kurtardı

İSTANBUL'dan Derince'ye seyreden Antiuaga ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki 'Bilbao Trader' isimli kuru yük gemisi Kuruçeşme önlerinde sürüklendi. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Derince'ye seyreden Antiuaga ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki 'Bilbao Trader' isimli kuru yük gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle Kuruçeşme önlerinde sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde yolculuğuna devam ederek boğazdan ayrıldı.