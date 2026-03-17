15 Bin Kişinin Verisi Ele Geçirildi!

17.03.2026 17:09
Manisa Turgutlu'da 4 şüpheli, kişisel verileri ele geçirmek ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 15 bin kişiye ait kişisel veri ve belgeyi ele geçirdiği belirlenen 4 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kişisel verileri ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yaptı. Bu sırada ekipler, şüpheli gördükleri A.Y. (20), A.Y. (62), C.B. (50) ve G.Y.'yi (31) durdurdu. Şüphelilerin kimlik kontrolü ve üst aramaları yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, farklı kişilere ait kişisel bilgi ve belgelerin yer aldığı 11 adet evrak ele geçirildi. Durum, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. Savcılığın talimatı ile evrak muhafaza altına alındı. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarının imaj incelemeleri gerçekleştirildi.

DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

İncelemeler sonucunda yaklaşık 15 bin kişiye ait kişisel veri ve belge içeren 300 sayfalık rapor elde edildi. Ayrıca yapılan analizlerde, para transferlerinin de gerçekleştiği tespit edildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Dolandırıcılık' ve 'Kişisel verileri ele geçirmek' suçlarından 13 Mart'ta adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Öte yandan ele geçirilen belgeler üzerinde detaylı incelemenin sürdüğü, tespit edilen mağdurlara ait dosyalara delil olarak evrak örneklerinin gönderileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
