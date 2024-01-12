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15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali Başladı - Son Dakika
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15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali Başladı

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali, Budapeşte Başkent Sirki'nin ev sahipliğinde başladı. Festivalde çeşitli ülkelerden yaklaşık 100 sanatçı sahne alacak ve altı gün boyunca çeşitli gösteriler sunulacak. Ayrıca festival, Avrupa Sirk Birliği tarafından düzenlenen uluslararası akademi konferansına da ev sahipliği yapacak.

15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali Başladı
12.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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ÇEKİM TARİHİ: 10 Ocak 2024

1. 15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali etkinliklerinden çeşitli görüntüler

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 15. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali, Çarşamba günü başladı.

Budapeşte Başkent Sirki'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde çeşitli ülke ve bölgelerden yaklaşık 100 sanatçı sahne alacak.

Bu yılki festivalde altı gün boyunca çeşitli gösteriler sunulacak ve dört prodüksiyonla toplamda 50'den fazla performans sergilenecek.

Festival, geleneksel sirk gösterilerinin yanı sıra Avrupa Sirk Birliği (ECA) tarafından düzenlenen "Sirk, Eğitim, Miras" başlıklı uluslararası akademi konferansına da ev sahipliği yapacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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