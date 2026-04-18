15'inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali Sürdürülebilir Tarım Proje Yarışması'nda Ön Değerlendirme Tamamlandı

18.04.2026 17:49  Güncelleme: 18:42
Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Tarım Proje Yarışması” için ön değerlendirme süreci tamamlandı. Sürdürülebilir tarım, akıllı üretim ve kırsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefleyen yarışmaya başvuran projeler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından incelendi.

Yarışma kapsamında toplam 11 proje, jüri üyelerine sunumlarını gerçekleştirerek değerlendirme sürecine dahil oldu. Projeler; çevre dostu üretim teknikleri, yenilikçi tarım uygulamaları ve kırsal kalkınmayı destekleyen modeller açısından ele alındı.

Ön değerlendirme süreci, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Mesut Emre, sosyolog Ege Sarıaltın, Prof. Dr. Ercan Özzambak, ziraat mühendisi Dr. Hasan Hakan Pamuk ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ziraat mühendisi Işıl Eylül Adıgüzel ve organik tarım teknikeri Elif Ceylan Ç. Sönmez'den oluşan jüri tarafından yürütüldü.

Değerlendirme süreci sonunda dereceye giren projeler, 25 Nisan'da 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenecek törenle kamuoyuna açıklanacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

Çeşme Belediyesi, bu yarışma ile sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılmasını, yerel üretimin güçlendirilmesini ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi fikirlerin desteklenmesini amaçlıyor. Festival, gastronomi ve kültürün yanı sıra üretim ve doğa odaklı projelerle de fark yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Yönetim, Gastronomi, Festival, Kültür, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
