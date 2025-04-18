15. Pekin Film Festivali Başladı

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF) açılış töreniyle başladı.

Açılış töreni, başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Yançi Gölü Toplantı ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.

Tören öncesinde düzenlenen kırmızı halı geçişinde dünya ve Çin sinemasının bazı unutulmaz filmleri ve karakterleri aktörlerce canlandırıldı.

Filmleriyle festivalde yer alan sinemacılar ve uluslararası konuklar kırmızı halıda boy gösterdi.

Festivalin yarışma bölümünde farklı ülkelerden 17 film yarışacak. Çinli sinema yönetmeni ve oyuncusu Ciang Vın başkanlığındaki 7 kişilik jüri, 10 kategoride ödüle değer filmleri seçecek.

"Tientan" (Gök Tapınağı) adı verilen ödüller, 27 Nisan'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Festivalde yarışma filmlerinin yanı sıra aralarında sinema klasikleri ve güncel popüler yapımların olduğu yaklaşık 300 film izleyicilerle buluşacak.