15 Temmuz’da Birlik Mesajı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Köşger, Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin "tek vücut" olduğunu söyledi.

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle milletin birlik ve beraberliğini sonlandırmaya teşebbüs ettiğini belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Bu kalkışmada esasen hedeflenen topyekun ele geçiriş değil, belki de ülkeyi iç savaşa sürüklemekti. Milletin feraseti, cesareti, dirayeti ve sağduyusuyla karşı karşıya kaldılar. Milletimizin o gece birlik beraberlik içinde, aslanlar gibi davranması neticesinde bu badireyi savuşturmuş olduk. Bu farkındalığın ve direnişin devam ettirilmesi lazım."

Köşger, basın mensuplarının 15 Temmuz'da kahramanca duruş sergilediğini dile getirdi.

Adanalı gazetecilerin de aynı bilinçle görevlerini yaptığını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Bu topraklar bereketli, stratejik, medeniyet doğuran ve tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu topraklar. Allah bu memlekete bir daha 15 Temmuz'lar, istiklal savaşları yaşatmasın. Devletimizin varlığı dünyadaki adaletin, hakkın ve hakkaniyetin tesisi açısından önemli."

Konuşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Köşger, kentteki yerel gazetelerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin haberlerini içeren gazete küpürlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Toplantıya, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.