15 Temmuz Davalarında 1634 Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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15 Temmuz Davalarında 1634 Ağırlaştırılmış Müebbet

13.07.2026 13:24
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ülke genelindeki ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 sanık hakkında hüküm kurulduğu, 1634 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği bildirildi

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ülke genelindeki ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 fiili darbe davasında 1634 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini bildirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davasının görüldüğü, tefrik edilen dosyalar ve bozma kararları sonrasında dosya sayısının 400'ü aştığı, ek davalar, tefrik ile bozma sonrası yargılamaların sürdüğü belirtildi.

Ülke genelindeki ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 sanık hakkında hüküm kurulduğu ifade edilen açıklamada, 1634 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığın müebbet, 1891 sanığın 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldığı, 2 bin 870 sanık hakkında beraat, 964 sanık hakkında da cezaya yer olmadığına hükmedildiği bildirildi.

İstanbul'da darbe girişimine ilişkin ilk derece mahkemelerindeki davaların tamamında ilk kararların verildiği, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, firari sanıklar, bozma kararları ve sonradan açılan davalara ilişkin yargılamaların sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul'da darbe organizasyonunda yer aldıkları belirtilen 21 sanık hakkında, 649 gaziye yönelik "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan iddianame düzenlendiği, açılacak davanın da takip edileceği bildirildi.

İstanbul'daki yargılamalarda 2 bin 423 sanık hakkında hüküm kurulduğunun altı çizilen açıklamada, bunlardan 382'sine ağırlaştırılmış müebbet, 688'ine müebbet, 282'sine süreli hapis cezalarının verildiği, 789 sanığın beraat ettiği, 282 sanık hakkında cezaya yer olmadığına hükmedildiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara'da Akıncı Üssü, Genelkurmay Çatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın da aralarında bulunduğu ana davaların ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığı, çoğunluğun istinaf ve Yargıtay aşamalarının devam ettiği, bozma kararları ile firari sanıklara ilişkin yargılamaların sürdüğü kaydedildi.

Ankara'da 3 bin 460 sanık hakkında hüküm kurulurken 927'sine sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 491'ine müebbet, 1036'sına süreli hapis cezalarının verildiği anlatılan açıklamada, ayrıca 696'sının beraat ettiği, 310'u hakkında cezaya yer olmadığının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının verilerine göre, Temmuz 2026 itibarıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, bunlardan 83 bin 836'sı için dava ve soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Yargılamalarda masumların ayıklanmasının ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gazilerin avukatları olarak davaların tüm aşamalarının takip edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Davalarında 1634 Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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