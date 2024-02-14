Özenç KILIÇ/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde şoför ve yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimler sırasında şehirlerarası otobüslerde kış lastiği takılp takılmadığına dair kontroller de yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ekipler yolculara ve otobüs şoförlerine emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi. Yolculardan Hüseyin Demir, "Emniyet kemeri tabii ki çok önem arz eden bir durum. Herhangi bir kazaya karışmamız durumunda can güvenliğimiz noktasında çok önem arz etmektedir" dedi.
"CAN GÜVENLİKLERİ İÇİN TAKTIRIYORUZ"
Otobüs şoförü Sinan Baştürk, "Nizami bir şekilde taktırıyoruz yolcularımıza da host arkadaşlarımıza da. Yani mümkün olduğu kadar taktırmaya çalışıyoruz. Yolcular bazen takmak istemiyorlar ama can güvenlikleri için mecburen taktırıyoruz. Otobüs şoförü Süleyman Eker ise, "Yapılması gereken bir şey, güzel bir uygulama. Keşke yolcular uyarı olmadan kemerini taksa. Kendi can güvenlikleri için daha sağlıklı. Uyarmamıza rağmen takmayan da var takan da var. Biz uyarmak zorundayız. İşimiz icabı uyarıyoruz" şeklinde konuştu.
OTURUR OTURMAZ TAKARIM EMNİYET KEMERİNİ
Yolculuk yaptıkları otobüslerde denetim gerçekleşen yolcular ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolcu Hüseyin Demir, "Emniyet kemeri tabii ki çok önem arz eden bir durum. Herhangi bir kazaya karışmamız durumunda can güvenliğimiz noktasında çok önem arz etmektedir. Bu noktada hepimiz yolcular olarak bu noktada dikkatli olmalıyız. Emniyet kemerlerimiz sürekli takılı bir şekilde yolculuk etmeliyiz" dedi. Yolcu Nuran Özturp ise, "Bindiğim zaman oturur oturmaz takarım emniyet kemerini, kendi güvenliğimiz için" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ailesi tarafından adli tıptan teslim alındı. Yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, arkadaşları ihmal olduğunu iddia ederek belediyeyi suçladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?