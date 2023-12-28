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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Otobüs Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Otobüs Denetimi Yapıldı

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik yapılan denetimlerde, kar lastiği, takoğraf ve emniyet kemeri kullanımına bakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, otobüslerde bulunması gereken evraklar kontrol edildi ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Şoförler ve yolcuların denetimlerden memnun olduğu belirtildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Otobüs Denetimi Yapıldı
28.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:26
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BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, kar lastiği, takoğraf ve emniyet kemeri kullanımına bakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.  Yapılan denetimlerde, otobüslerde bulunması gereken evraklar, kar lastiği kullanımı, takoğraf ve yolcu emniyet kemeri kullanımına bakıldı. Denetim sırasında, emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

"NEFES DARLIĞIM VAR DİYOR KEMER TAKMIYOR"

Şehirlerarası otobüs şoförü Veysel Bağ, "Sabahki kaza benden sonra olmuştu, ben o sisten geçtim, bu dikkatsizlik değil. İnsanların vurdumduymazlığı. Kaza olduğunda herkes birden aşağı iniyor, otoban üzerinde insanların araçtan inmesi baya sakıncalı bir durum. Kemer takan yolcularımız var, rahatsız olan yolcularımızda var. Adam 'Nefes darlığım var' diyor takmıyor. Biz de biz deprem bölgesinden geldiğimiz için insanlarda ister istemez bir panik atağı oluştu. Yoksa yolcularımızın yüzde doksanı emniyet kemerine karşı duyarlılığı var. Denetimlerden memnunuz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Otobüs Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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