15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneğinden "Fetullah Gülen'in ölümüne" ilişkin açıklama

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "40 yıl boyunca Türkiye'ye ihanet eden, yeryüzünün en sinsi terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen teröristi bir hain olarak öldü." dedi.

Gündüz, AA muhabirine, FETÖ'nün 2016'daki hain kalkışmayla Türkiye'nin başına büyük felaket getirmeye çalıştığını hatırlattı.

FETÖ'cülerin, milletin paralarıyla alınan uçaklarla, helikopterlerle yine millete bomba yağdırdığını belirten Gündüz, şöyle devam etti:

"Allah eninde sonunda cezasını verdi. FETÖ elebaşı onursuz, vatansız, din düşmanı bir aşağılık olarak öldü. Ateşi bol olsun. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. İnşallah ahirette de en büyük cezayı çekecek. 40 yıl boyunca Türkiye'ye ihanet eden, yeryüzünün en sinsi terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen teröristi bir hain olarak öldü. Ömrü ABD'ye hizmet, Türkiye'ye ihanet ile geçen katile bu dünyada maalesef hiç kimse bir şey yapmadı. En büyük duamız ebedi dünyada hesap sorulmasıdır. 252 şehidimiz, 2 bin 740 gazimizin ve 85 milyonun hesabını ebedi hayatta ödeyecektir. Rabbim devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden korusun. Bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın, göstermesin."