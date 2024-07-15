15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan açıklamalar

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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akalın, mesajında 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin demokrasiye olan inancını ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Demokrasinin Türk milletinin en büyük güvencesi olduğunu aktaran Akalın, mesajında şu ifadelere yerdi:

"15 Temmuz'da hayatını kaybeden kahramanlarımızın ve gazilerimizin fedakarlıkları, bu ülkenin geleceği için önemli bir ders olmuştur. Darbeler, sadece demokrasiyi değil, aynı zamanda ülkemizin huzur ve refahını da hedef alır. Bu nedenle, demokrasiye yönelik her türlü tehdide karşı uyanık olmalı ve birlik içinde hareket etmeliyiz. 15 Temmuz'da gösterilen direniş, milletimizin demokrasiye olan inancının en büyük kanıtıdır. 15 Temmuz'da canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Demokrasi ve milli birlik adına her zaman bir arada olacağımızı bir kez daha vurguluyor, milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında 15 Temmuz gecesi Türk milletinin meydanlara akın ederek demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Türk milletinin hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişin hafızalardan silinmediğinin altını çizen Akın, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları, milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberliğinin, demokrasiye olan inancının göstergesidir.

Bu ruhu yaşatmak, ülkemizin geleceğini inşa etmek için hepimize düşen en büyük sorumluluktur. Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle, her alanda daha güçlü, daha demokratik bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin demokrasisine ve özgürlüğüne karşı yapılmış olan 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınıyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yalnızca bir darbe girişimini önlemediğini, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğüne attığını belirtti.

Hain darbe girişimine karşı tarihte emsali görülmeyen bir cesaret ve kararlılıkla karşı koyulduğunu anımsatan Tekin, 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz kalkışmasına nasıl ortam hazırlandığına, darbecilerin devlet içerisinde nasıl yerleşip kol saldığına milletimiz çok açık bir şekilde şahitlik etti. Bu girişim pek çok yönüyle siyasilerin, devletin ve milletimizin alması gereken derslerle doludur. Eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız, kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmak, hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmek gerekir." dedi.

HAK-İş Konfederasyonu Edirne İl Başkanı Promet

HAK-İş Konfederasyonu Edirne İl Başkanı Emre Promet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Promet, mesajında 15 Temmuz gecesi Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde darbecilere karşı tek vücut olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonunun bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan hain saldırılara karşı mücadele ettiğini aktaran Promet, HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de millet iradesinden yana tavır almış, demokrasi yolunda şehit ve gaziler vermiştir. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit olmuş ve onlarca üyemiz de gazi olmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Promet, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirterek, konfederasyon olarak milletten, devletten ve adaletten yana olmaya devam edeceklerini kaydetti.