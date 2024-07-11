15 Temmuz Gazisi Halil Algan: 'Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım.' - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Halil Algan: 'Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım.'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan Mardinli gazi Halil Algan, o gece yaşadıklarını unutamıyor. Algan, darbe girişimini öğrendikten sonra dışarı çıktığını ve tankı durdurmak için üzerine çıktığını anlattı. Tedavisi hala devam eden Algan, darbenin kötü bir şey olduğunu belirterek, yine olsa yine sokağa çıkacağını söyledi.

11.07.2024 15:50
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve yaşamını yatağa bağlı sürdüren Mardinli gazi Halil Algan (53), o gece yaşadıklarını unutamıyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren 2 çocuk babası gazi Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, o dönemde İstanbul'da yaşadıklarını, o gece işten eve döndükten sonra izlediği haberlerden darbe girişimini öğrendiğini, bunun üzerine tekrar dışarı çıktığını söyledi.

Dışarı çıktığında kalabalıkla karşılaştığını, Esenlerden havalimanına doğru yürüdükleri esnada arkalarından gelen tankı durdurmak için üzerine yaklaşık 10 kişi ile çıktıklarını anlatan Algan, "Tank yayaların içine daldı, bazı vatandaşlarımızı sakatladı, bazılarını şehit etti, arabaların üzerinden geçti, onları ezdi. Kalabalıktan çıkan tank hızlandı. Bir müddet sonra tankın içinden üstteki askere silah uzatıldı. Yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra silah sesi duydum. Vurulduğumu anladım, büyük bir acı hissettim." dedi.

Algan, kaldırıldığı hastanede 45 gün yoğun bakımda, 1 ay da serviste tedavi gördüğünü belirtti.

Tedavisinin hala sürdüğünü dile getiren Algan, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman şükrediyorum. Allah beterinden saklasın. Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım. Bu halimden daha kötü durumda olsam yine çıkarım."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Halil Algan: 'Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım.' - Son Dakika

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