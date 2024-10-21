15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümü için "bayram ilan edilsin" açıklaması - Son Dakika
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15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümü için "bayram ilan edilsin" açıklaması

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ndeki yaralıları kurtarmaya çalışırken vurulan gazi Oğuz Ayanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Vatan haini olarak ömrünü idame etti, yıllarca yaşadı.

21.10.2024 17:47
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ndeki yaralıları kurtarmaya çalışırken vurulan gazi Oğuz Ayanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Vatan haini olarak ömrünü idame etti, yıllarca yaşadı. Vatan haini olarak da geberdi. Allah bu topraklara gömülmeyi ona nasip etmedi. Uşaklığını yaptığı, maşalığını yaptığı Amerikan topraklarında geberdi, gitti." dedi.

Görev yaptığı Çağlayan Adliyesinin meydanında AA muhabirine değerlendirmede bulunan gazi Ayanoğlu, ağabeyi Onur Ayanoğlu'nun da şehit olduğu darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Ayanoğlu, o gece darbe girişimi olduğunu haberini alır almaz arkadaşları ile Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutuna gittiklerini sonra da Boğaziçi Köprüsü'nde insanların öldürüldüğünü duyunca oraya doğru yola çıktıklarını söyledi.

Şehit olan kardeşi Onur Ayanoğlu'nun insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten Ayanoğlu, "O günde köprüde yaralıları taşımaya yardım etti. Onur benden habersiz direkt köprüye gitmiş, buluştuğumuzda üstü başı kan içindeydi. 'Yaralıları taşıdık, onların kanı bu. Burada bir sürü insanı öldürdüler' dedi." ifadesini kullandı.

Kalabalıkla beraber gişelerin altına kadar geldiklerini anımsatan Ayanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hainlere 'teslim olun' diye bağırdık. O sırada bir tane vatandaş tek başına bu alçaklara doğru ilerlemeye başladı. Kızı da bizim yanımızdaydı. Vatandaşı vurdular, kızı da bunu görünce kendisini kaybetti. Onur da 'bacım sen dur, babanı biz alacağız' dedi. Yaralıyı almaya gittik, bu alçaklar, hainler, bu teröristler, o yerdeki yaralıyı almamıza bile bize müsaade etmediler. Bir anda taramaya başladılar. Savaşın bile belli başlı kuralları vardır, yaralıyı almana müsaade ederler. Kurşun kalçamdan gelip kasımdan çıktı. Onur cansız bir şekilde önümde yatıyordu, boynundan vurulmuştu."

Kurşunun ana damarını bir milimle sıyırması üzerine kendisine şehitliğin değil gaziliğin nasip olduğunu anlatan Ayanoğlu, "Sabaha karşı ameliyattan çıktım. Odama alındığımda Onur'un şehit olduğu benden 5 gün boyunca saklandı. Durumum kritik olduğu için doktor ayağı oynamasın demiş. O yüzden benden 5 gün boyunca saklandı. Öğrenince sinir krizi geçirdim. Sakinleştirici, uyku ilacı falan verdiler. O şekilde uyuttular beni. Uyandığımda 'vatan sağ olsun' dedim. Vatan uğruna kanımızı döktük, şehit verdik. Vatan uğruna bir canımız değil bin canımız feda olsun." diye konuştu.

Gazi Ayanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü haberlerden öğrendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"FETÖ, Türkiye'nin görmüş olduğu en büyük örgütlerin başında geliyor. PKK ve FETÖ, Türkiye'nin başına bela oldu. Gebermesi bizim için tabii ki onur verici. Hatta bugünün bayram ilan edilmesi lazım. Vatan haini olarak ömrünü idame etti, yıllarca yaşadı. Vatan haini olarak da geberdi, gitti. Allah bu topraklara gömülmeyi ona nasip etmedi. Uşaklığını yaptığı, maşalığını yaptığı, Amerikan topraklarında geberdi. Şükürler olsun ama işte sadece bunun ölmesiyle de iş bitmiyor. O yüzden her zaman bilinçli olmamız lazım. Mücadelemizi biz elimizden geldiği kadar devam ettiriyoruz. Devlet olarak da millet olarak da sonuna kadar devam etmek zorundayız."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümü için 'bayram ilan edilsin' açıklaması - Son Dakika

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