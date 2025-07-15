FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ilk olarak Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Programa, şehidin babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra şehit Baysan, Beyköy beldesindeki kabri başında anıldı.
Protokol üyeleri, burada okunan duanın ardından şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'de anıldı - Son Dakika
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