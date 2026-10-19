15 Temmuz şehidi muhtar Ali Anar, mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

15 Temmuz şehidi muhtar Ali Anar, mezarı başında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Temmuz şehidi muhtar Ali Anar, mezarı başında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde şehit olan muhtar Ali Anar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mezarı başında anıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde şehit olan muhtar Ali Anar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mezarı başında anıldı.

Kahramankazan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan Muhtarlar Derneği ziyaretiyle başlayan program, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Program kapsamında, cumhuriyetin ilk kadın muhtarlarından Satıkadın'ın mezarı ziyaret edilerek dua edildi. Ardından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan muhtar Ali Anar'ın Ahi Mahallesi'ndeki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Ali Anar başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Programa Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

"Muhtarlarımız, demokrasinin tabana yayılmasında önemli rol üstlenmektedir"

Kaymakam Yılmaz, Muhtarlar Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Muhtarlığın devletin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Muhtarlık, devletimizin en köklü kurumlarından biridir. 1829 yılından bu yana ülkemizde varlığını sürdüren bu müessese, devletimizin gören yüzü, işiten kulağı ve tutan elidir. Muhtarlarımız, demokrasinin tabana yayılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Devletimizin, ülkemizin en uzak noktalarındaki vatandaşlarımıza kadar ulaşmasını sağlayan muhtarlarımız, aynı zamanda köylerini ve mahallelerini temsil etmektedir. Bu nedenle muhtarlarımız, en önemli görevlerimizden biri olan devletin huzur ve güvenliğinin, kamu düzeninin sağlanmasında en büyük yardımcılarımızdır."

Kaynak: AA
Muhtarlar GünüDarbe GirişimiAkıncı Üssü15 TemmuzGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
15:05
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:25
Asensio’nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:14:44. #.0.3#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidi muhtar Ali Anar, mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei