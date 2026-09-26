15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, İzmir'de adını taşıyan okulda anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, İzmir'de adını taşıyan okulda anıldı

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15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, İzmir\'de adını taşıyan okulda anıldı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu için adının verildiği İzmir'in Ödemiş ilçesindeki okulda anma programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu için adının verildiği İzmir'in Ödemiş ilçesindeki okulda anma programı düzenlendi.

Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda gerçekleştirilen programa şehit Ağaroğlu'nun Antalya'da yaşayan annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu da katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrencilerin hazırladığı "Şehitler Ölmez" orotoryosu seslendirildi, şiirler okundu.

Baba Osman Ağaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Şehitlik kahramanın ölümü değil, ölümün kahramanlığıdır ve peygamberlikten sonra seçilmiş olan en üstün makamlardan bir tanesidir. Onun için biz yasta değiliz biz gururluyuz. Anlımız açık başımız dik. Çünkü bizim çocuğumuz yüz kızartıcı bir olaydan ölüme gidebilirdi. Teröristlerin safında olabilirdi hain, arsız hırsız olabilirdi. Ama onların karşısında dimdik durdu ve bizim de başımızı öne eğdirmedi."

Anne Zehra Ağaroğlu da oğlu Yasin Naci'nin çok efendi, çok duyarlı, sorumlu bir çocuk olduğunu ifade ederek, "Beni hiç zorlamadı, sorarlardı nasıl yetiştirdiniz diye ben de 'Rabbim yetiştirdi' derdim. Vatanını milletini seven bir çocuktu. Allah şehadetini kabul etsin." dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyye Nur Taş ise tüm şehitleri minnetle ve şükranla andıklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda Ödemiş Müftüsü Mustafa Türköz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük tarafından şehidin ailesin plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA
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