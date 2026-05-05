15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde Eylem Yapan Gruba Polis Müdahale Etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaklaşık 40 kişilik grup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Kameralarla tespit edilen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu sırada Avrupa istikametinde köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
